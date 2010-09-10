Сообщение zevc » Сегодня, 13:22

Коллеги, подскажите, пожалуйста! У нас в серверной комнате случилось небольшое задымление из-за перегрева оборудования. Обошлось без серьезных последствий, но теперь директор настаивает на установке специальной системы пожаротушения. Что выбрать для защиты электроники? Водяные системы явно не подходят.