Сообщение zevc » Сегодня, 13:29

Здравствуйте! Моя мама недавно перенесла инсульт, и врач рекомендовал ей принимать ноотропные препараты для восстановления когнитивных функций. В интернете нашла информацию о препарате Проспекта, но хотелось бы узнать реальные отзывы. Кто-нибудь принимал его сам или давал своим близким? Какие результаты заметили?