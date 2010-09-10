Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:29

Здравствуйте! Моя мама недавно перенесла инсульт, и врач рекомендовал ей принимать ноотропные препараты для восстановления когнитивных функций. В интернете нашла информацию о препарате Проспекта, но хотелось бы узнать реальные отзывы. Кто-нибудь принимал его сам или давал своим близким? Какие результаты заметили?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:52

Добрый день! Моя свекровь принимала этот препарат после инсульта в течение трех месяцев. Могу сказать, что результаты действительно впечатляющие – улучшилась память, речь стала более связной, вернулась способность концентрироваться. Я изучала информацию о нем на официальном сайте prospekta.ru, где подробно описан механизм действия и клинические исследования. Особенно ценно, что препарат помогает именно при постинсультных состояниях, нормализуя мозговую активность.
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