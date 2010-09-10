Сообщение zevc » Сегодня, 13:37

Здравствуйте! Мы планируем покупку нового автомобиля, и я заинтересовалась китайскими брендами. Подруга посоветовала обратить внимание на LiXiang, но в нашем городе сложно найти информацию. Где можно детально ознакомиться с этими автомобилями и узнать условия приобретения?