Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:37

Здравствуйте! Мы планируем покупку нового автомобиля, и я заинтересовалась китайскими брендами. Подруга посоветовала обратить внимание на LiXiang, но в нашем городе сложно найти информацию. Где можно детально ознакомиться с этими автомобилями и узнать условия приобретения?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:50

Здравствуйте! Действительно, LiXiang — перспективный китайский бренд, стремительно набирающий популярность. Я недавно сама интересовалась их моделями и могу поделиться опытом. Посетите lixiang салон, где представлены все актуальные модели. Там вы сможете не только посмотреть автомобили вживую, но и получить детальную консультацию от специалистов. Мне понравился индивидуальный подход — менеджер терпеливо отвечал на все вопросы и даже предложил специальные условия финансирования.
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