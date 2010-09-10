Сообщение zevc » Сегодня, 14:03

Здравствуйте! Я обратила внимание на серьги с бриллиантами в ювелирном магазине, но не могу определиться между классическими пуссетами и подвесками. Хочется что-то универсальное, что подойдет как к повседневным образам, так и к вечерним нарядам. Какие модели сейчас в тренде и на что обратить внимание при выборе?