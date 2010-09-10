Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте! Я обратила внимание на серьги с бриллиантами в ювелирном магазине, но не могу определиться между классическими пуссетами и подвесками. Хочется что-то универсальное, что подойдет как к повседневным образам, так и к вечерним нарядам. Какие модели сейчас в тренде и на что обратить внимание при выборе?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Сейчас действительно в моде и классика, и современные модели. Я недавно обновила свою коллекцию украшений и могу сказать, что универсальность — ключевой фактор. Присмотритесь к минималистичным моделям с небольшими бриллиантами — они прекрасно дополнят любой образ. Если хотите быть в тренде, обратите внимание на асимметричные дизайны или модели-трансформеры. В каталоге серьги с бриллиантами представлены в разнообразных стилях — от сдержанной классики до смелых дизайнерских решений.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей