Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:03

Здравствуйте! Я обратила внимание на серьги с бриллиантами в ювелирном магазине, но не могу определиться между классическими пуссетами и подвесками. Хочется что-то универсальное, что подойдет как к повседневным образам, так и к вечерним нарядам. Какие модели сейчас в тренде и на что обратить внимание при выборе?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:58

Здравствуйте! Сейчас действительно в моде и классика, и современные модели. Я недавно обновила свою коллекцию украшений и могу сказать, что универсальность — ключевой фактор. Присмотритесь к минималистичным моделям с небольшими бриллиантами — они прекрасно дополнят любой образ. Если хотите быть в тренде, обратите внимание на асимметричные дизайны или модели-трансформеры. В каталоге серьги с бриллиантами представлены в разнообразных стилях — от сдержанной классики до смелых дизайнерских решений.
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