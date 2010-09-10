Автозапчасти

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2661
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автозапчасти

Сообщение klonik » Вчера, 16:58

Подскажите, где вы покупаете запчасти для легковых и грузовых автомобилей в ДНР? Недавно только сюда переехали и особо тут ничего я еще не знаю. Поэтому решила спросить, может вы мне подскажите, где заказать лучше автомобильный аккумулятор на выгодных условиях.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2660
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автозапчасти

Сообщение zevc » Вчера, 21:48

Я знаю, что компания https://kamaz.org.ru в ДНР является лидером на авторынке республики, занимаясь продажей, техническим обслуживанием, ремонтом и арендой транспортных средств. Ассортимент у нее очень большой, и вы все равно сможете приобрести все что хотите. У них есть запчасти на все известные марки автомобилей, при чем не только для легковых, но и для грузовых. Мне нравится, что можно тут обратиться к консультанту и он сам подберет запчасти, которые вам необходимы. Можно самим посетить магазин, адреса вы найдете по ссылке. А также заказать в интернет-магазине с доставкой, что очень удобно. Мне кажется, что в этом магазине есть все запчасти, жидкости, аккумуляторы и многое другое для легковых и грузовых автомобилей.
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