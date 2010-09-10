Сообщение klonik » Вчера, 16:58

Подскажите, где вы покупаете запчасти для легковых и грузовых автомобилей в ДНР? Недавно только сюда переехали и особо тут ничего я еще не знаю. Поэтому решила спросить, может вы мне подскажите, где заказать лучше автомобильный аккумулятор на выгодных условиях.