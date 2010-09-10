Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2661
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:50

Переделываем классическую кухню в стиль лофт, стараемся выбрать самые удачные решения конкретно этого стиля. Сложно – например, барные стойки-острова, которые сюда подходят, вообще по внешнему виду не нравятся. Где можно найти эксклюзив, желательно из металла?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2660
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:56

А что именно вы хотите металлического? Если полностью стойку, то вам уже нужно не в стиле лофт кухню отделывать, а в хай-тек каком-нибудь, потому что металл не самый уютный вариант для дома. Я бы советовала из металла брать фурнитуру, сейчас ее довольно много. Барная стойка для кухни https://logatask.ru/barnye-stojki-dlja-kuhni-c-117.html , например, на металлических ножках. И стильно, и необычно, и не так холодно выглядит.
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