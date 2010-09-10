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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2661 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 18:50 Переделываем классическую кухню в стиль лофт, стараемся выбрать самые удачные решения конкретно этого стиля. Сложно – например, барные стойки-острова, которые сюда подходят, вообще по внешнему виду не нравятся. Где можно найти эксклюзив, желательно из металла? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2660 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:56 А что именно вы хотите металлического? Если полностью стойку, то вам уже нужно не в стиле лофт кухню отделывать, а в хай-тек каком-нибудь, потому что металл не самый уютный вариант для дома. Я бы советовала из металла брать фурнитуру, сейчас ее довольно много. Барная стойка для кухни https://logatask.ru/barnye-stojki-dlja-kuhni-c-117.html , например, на металлических ножках. И стильно, и необычно, и не так холодно выглядит. Вернуться к началу

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