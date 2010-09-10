Пиломатериалы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2661
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Пиломатериалы

Сообщение klonik » Вчера, 19:16

Всем привет! Как думаете, из чего лучше всего строить забор из пиломатериалов или лучше использовать металл, бетон, кирпич и прочие материалы? Нужно в частном доме поставить забор, а я не знаю из какого материала лучше всего.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2660
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Пиломатериалы

Сообщение zevc » Вчера, 22:11

Привет, я для забора использовала пиломатериалы. Правда перед тем, как установить его обязательно весь материал обрабатывала пропиткой и красила краской хорошего качества. Так у меня уже несколько лет такой забор стоит и очень нравиться мне. Самое главное, что я использовала экологичные материалы. Я вообще не использую никакие железные листы для забора, а то мне вообще, кажется, как в тюрьме находишься. Единственное, столбы можно поставить металлические для забора или кирпичные. Обычно ведь они чаще и быстрее всего гниют. А если они будут из металла или кирпича долго прослужат. Вы сами уж там определитесь какой, хотите видеть забор. Но, для меня лучшим считается забор из пиломатериалов.
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