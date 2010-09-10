Сообщение klonik » Вчера, 19:16

Всем привет! Как думаете, из чего лучше всего строить забор из пиломатериалов или лучше использовать металл, бетон, кирпич и прочие материалы? Нужно в частном доме поставить забор, а я не знаю из какого материала лучше всего.