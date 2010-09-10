Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Девочки, привет! Никак не могу найти компанию, которая бы занималась авиагрузоперевозкой из Южной Азии. Нашла там хорошего поставщика, поэтому теперь нужно найти транспортно-логистическую компанию. Подскажите, контакты надежной если вы знаете, конечно?
Re: Грузоперевозки
Привет, я тебе рекомендую обратиться в транспортно-логистическую компанию «Транзит». Компания обеспечит эффективную организацию авиационных перевозок из России в Индию, Шри-Ланку и Мальдивы, сделав процесс доставки максимально простым и удобным. В этой компании доступны перевозки в крупнейшие международные аэропорты. В принципе есть официальный сайт transitllc.ru, где вы можете найти всю информацию необходимую. Сама обращалась в эту компанию, правда по другому направлению. Но, все равно она предлагает гарантию сохранности и целостности груза, забор груза «по звонку», доставку «от двери до двери». Также при необходимости проводит разгрузочно-погрузочные работы, осуществляет подготовку сопроводительной документации и информируют о грузе 24/7. Так что я вам могу рекомендовать обратиться в эту компанию.
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