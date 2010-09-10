Косметология
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Косметология
Здравствуйте! Подскажите в Красноярске хорошую косметологическую клинику? В ваш город недавно только переехала из Москвы и еще не нашла тут хорошего косметолога. Девочки, может вы мне подскажите куда лучше всего обратиться?
Re: Косметология
Добрый день, я периодически хожу в косметологическую клинику «Весна» https://vesna24.ru . Отличные врачи, с большим опытом. Делала уже несколько косметологических процедур и нисколько не жалею, что вообще обращалась в эту клинику. Врачи предлагают большой спектр услуг по разумной стоимости. При этом это лицензированная клиника, которая имеет все необходимые сертификаты и разрешения на ведения своей деятельности. Вы знаете, лучше запишитесь на консультацию к косметологу. Обсудите все процедуры, которые вы хотите сделать. А потом вы уже сможет решить, стоит или нет их проводить в этой клиники. А так отзывы и рейтинг у нее очень хорошие и вы можете смело обращаться в эту клинику за косметологическими услугами. Уверена вы их получите тут в полном объеме и хорошего качества.
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