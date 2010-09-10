Сообщение klonik » Вчера, 20:45

Здравствуйте! Подскажите в Красноярске хорошую косметологическую клинику? В ваш город недавно только переехала из Москвы и еще не нашла тут хорошего косметолога. Девочки, может вы мне подскажите куда лучше всего обратиться?