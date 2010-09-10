Ворота
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Ворота
Соседки, кто-нибудь устанавливал ворота с автоматикой? Стоит ли переплачивать за эту функцию или можно обойтись обычными? Мне кажется, зимой автоматика может давать сбои. А еще интересует, сложно ли самостоятельно обслуживать такие системы или придется постоянно вызывать специалистов?
Re: Ворота
Привет! Автоматические ворота - это невероятное удобство, особенно в плохую погоду. Мы установили откатные ворота с автоматикой два года назад и ни разу не пожалели. Современные системы отлично работают в любых погодных условиях, если правильно установлены. У моей подруги откатные ворота с электроприводом работают без нареканий уже пять лет, даже в сильные морозы. Что касается обслуживания - достаточно раз в год проводить профилактику: смазывать направляющие, проверять крепления. С этим справится любой домашний мастер. Если же возникают серьезные проблемы, то специалистов все равно придется вызывать, независимо от типа ворот.
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