Сообщение zevc » Вчера, 18:38

Соседки, кто-нибудь устанавливал ворота с автоматикой? Стоит ли переплачивать за эту функцию или можно обойтись обычными? Мне кажется, зимой автоматика может давать сбои. А еще интересует, сложно ли самостоятельно обслуживать такие системы или придется постоянно вызывать специалистов?