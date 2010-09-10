Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2663
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:44

Для отопления нужен расширительный бак, пока не знаю какого объема. Так как только планирую устанавливать систему. Хотела у вас поинтересоваться какая компания может предложить мне качественный расширительный бак? Подскажите, если вы владеете такой информацией?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2664
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:09

Я вам могу предложить расширительный бак посмотреть в компании «Промтехсервис» https://ptsdv.ru/ . У них есть все необходимое оборудование, чтобы провести отопление и водоотведение в дом. По крайней мере я точно знаю, что вы можете купить мембранный расширительный бак из стали разного объема от 8 до 1000 литров, отечественного и зарубежного производства, а также комплектующие к расширительным бакам по низкой цене. Компания «Промтехсервис» осуществляет доставку баков расширительных, любой удобной для вас транспортной компанией. Есть, кстати, в этой компании и комплектующие к расширительным бакам. Уверена, что вы в любом случае сможете все необходимое для отопления подобрать.
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