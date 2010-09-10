Подскажите
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Подскажите
Для отопления нужен расширительный бак, пока не знаю какого объема. Так как только планирую устанавливать систему. Хотела у вас поинтересоваться какая компания может предложить мне качественный расширительный бак? Подскажите, если вы владеете такой информацией?
Re: Подскажите
Я вам могу предложить расширительный бак посмотреть в компании «Промтехсервис» https://ptsdv.ru/ . У них есть все необходимое оборудование, чтобы провести отопление и водоотведение в дом. По крайней мере я точно знаю, что вы можете купить мембранный расширительный бак из стали разного объема от 8 до 1000 литров, отечественного и зарубежного производства, а также комплектующие к расширительным бакам по низкой цене. Компания «Промтехсервис» осуществляет доставку баков расширительных, любой удобной для вас транспортной компанией. Есть, кстати, в этой компании и комплектующие к расширительным бакам. Уверена, что вы в любом случае сможете все необходимое для отопления подобрать.
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