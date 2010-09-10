Сообщение zevc » Вчера, 18:44

Для отопления нужен расширительный бак, пока не знаю какого объема. Так как только планирую устанавливать систему. Хотела у вас поинтересоваться какая компания может предложить мне качественный расширительный бак? Подскажите, если вы владеете такой информацией?