Гостиница в Тимашевске
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Гостиница в Тимашевске
Скажите, кто-нибудь останавливался в Тимашевске на ночлег? Еду туда через пару недель с детьми, нужно будет где-то переночевать. Важно, чтобы было чисто, безопасно и желательно с возможностью нормально позавтракать. Буду благодарна за любые рекомендации от тех, кто уже бывал в этих местах!
Re: Гостиница в Тимашевске
Привет! Недавно ездила к родственникам и меня спасла Гостиница Тимашевск. Могу сказать, что для семейного проживания место вполне подходит. В номерах чисто, есть все необходимое. Территория охраняется, так что дети могли спокойно гулять во внутреннем дворе. Завтраки там действительно вкусные, даже мои привередливые дети ели с удовольствием. Персонал приветливый, помогли организовать дополнительное спальное место для ребенка. Советую забронировать заранее, особенно если едете с детьми.
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