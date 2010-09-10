Сообщение zevc » Вчера, 18:57

Скажите, кто-нибудь останавливался в Тимашевске на ночлег? Еду туда через пару недель с детьми, нужно будет где-то переночевать. Важно, чтобы было чисто, безопасно и желательно с возможностью нормально позавтракать. Буду благодарна за любые рекомендации от тех, кто уже бывал в этих местах!