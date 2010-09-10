Гостиница в Тимашевске

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2663
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гостиница в Тимашевске

Сообщение zevc » Вчера, 18:57

Скажите, кто-нибудь останавливался в Тимашевске на ночлег? Еду туда через пару недель с детьми, нужно будет где-то переночевать. Важно, чтобы было чисто, безопасно и желательно с возможностью нормально позавтракать. Буду благодарна за любые рекомендации от тех, кто уже бывал в этих местах!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2664
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гостиница в Тимашевске

Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Привет! Недавно ездила к родственникам и меня спасла Гостиница Тимашевск. Могу сказать, что для семейного проживания место вполне подходит. В номерах чисто, есть все необходимое. Территория охраняется, так что дети могли спокойно гулять во внутреннем дворе. Завтраки там действительно вкусные, даже мои привередливые дети ели с удовольствием. Персонал приветливый, помогли организовать дополнительное спальное место для ребенка. Советую забронировать заранее, особенно если едете с детьми.
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