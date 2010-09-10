Сообщение klonik » Сегодня, 11:00

Для танцевального коллектива нужно пошить костюмы. А я даже не знаю к кому с этим вопросом обратиться. Может, у вас есть на примете компания или человек, который предлагает пошив танцевальной одежды оптом? Буду рада, если поделитесь информацией.