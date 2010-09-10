Пошив одежды
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Пошив одежды
Для танцевального коллектива нужно пошить костюмы. А я даже не знаю к кому с этим вопросом обратиться. Может, у вас есть на примете компания или человек, который предлагает пошив танцевальной одежды оптом? Буду рада, если поделитесь информацией.
Re: Пошив одежды
Попробуйте обратиться в компанию «Аверс» https://aversprof.ru/ . Наше производство у них заказывает спецодежду. Вроде бы все отлично по качеству и стоимости, ничего плохого сказать не могу. Танцевальные костюмы они тоже изготавливают. Я точно знаю, что в этой компании есть свое оборудование новое, опытные швеи. Благодаря чему заказы выполняются очень оперативно. Если вы обратитесь в эту компанию, получите доступные цены. Безупречное качество тканей и фурнитуры. Детские танцевальные костюмы для современных танцев, хип-хопа, уличных танцев и других видов хореографии шьются из прочных и комфортных тканей, которые не истираются, не рвутся и не линяют. Специалисты компании обязательно уточняют все нюансы, касающиеся выкройки и дизайна.
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