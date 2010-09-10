Юридические услуги

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2665
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Юридические услуги

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Всем привет! В какую компанию можно обратиться, чтобы она помогла мне с продажей готового бизнеса? Буду вам очень признательна за информацию, потому что я сама искала и довериться первой попавшейся компании такое ответственное дело не очень хочется. Поэтому, подскажите если есть такая возможность?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость