Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Всем привет! В какую компанию можно обратиться, чтобы она помогла мне с продажей готового бизнеса? Буду вам очень признательна за информацию, потому что я сама искала и довериться первой попавшейся компании такое ответственное дело не очень хочется. Поэтому, подскажите если есть такая возможность?