Юридические услуги
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Юридические услуги
Всем привет! В какую компанию можно обратиться, чтобы она помогла мне с продажей готового бизнеса? Буду вам очень признательна за информацию, потому что я сама искала и довериться первой попавшейся компании такое ответственное дело не очень хочется. Поэтому, подскажите если есть такая возможность?
Re: Юридические услуги
Привет, я вам могу посоветовать насчет продаже бизнеса обратиться в компанию «Коммерческая недвижимость» https://businessthrone.ru/ . Вы вообще можете на этом сайте обратиться к консультанту и задать ему вопросы, которые вас интересуют. Компания может предложить к вашим услугам готовые фирмы «под ключ». Есть несколько вариантов готовых фирм, предлагается списком. Вы можете выбрать подходящий вариант из каталога, можете даже купить в этой компании готовое ООО (предоставляем полный пакет документов, директор, учредители и юридический адрес в комплекте). В общем, если есть вопросы необходимо вам обратиться в компанию к консультанту, и он все более подробно расскажет.
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