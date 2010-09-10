Психологическая помощь

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Психологическая помощь

Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Девочки, недавно поссорилась с лучшей подругой, и никак не можем найти общий язык. Мы дружим уже 15 лет, но сейчас ситуация зашла в тупик. Я не хочу терять эту дружбу, но не знаю, как правильно начать разговор, чтобы не сделать еще хуже. Может кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать, как поступить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Психологическая помощь

Сообщение klonik » Сегодня, 21:28

Привет! Длительные дружеские отношения – это ценность, которую стоит сохранить. Я пережила похожую ситуацию с подругой детства. Помог мне психотерапевт онлайн, который подсказал, как выстроить конструктивный диалог без обвинений. Оказалось, что мы обе боялись сделать первый шаг из-за страха отвержения. Специалист научил меня технике "я-высказываний" и активного слушания, что полностью изменило качество нашего общения. Попробуй сначала разобраться в своих чувствах, а потом уже инициировать разговор.
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