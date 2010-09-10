Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Девочки, недавно поссорилась с лучшей подругой, и никак не можем найти общий язык. Мы дружим уже 15 лет, но сейчас ситуация зашла в тупик. Я не хочу терять эту дружбу, но не знаю, как правильно начать разговор, чтобы не сделать еще хуже. Может кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать, как поступить?