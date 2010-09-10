Подскажите
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Подскажите
Полгода думаем над тем, как отказаться от SMS-сообщений для подтверждения действий клиентом в приложении. Пробовали пуш, не зашло, многие их случайно отключают и потом сложности с подключением возникают. Звонок? Он вроде как дешевле…
Re: Подскажите
Да, услуга авторизации по звонку https://voicepassword.ru дешевле, причем в разы, это я вам исходя из собственного опыта говорю. При этом, как по мне, звонок удобнее, чем сообщения. Потому что последние с чего-то вдруг начали с задержкой приходить, да и мошенники если им надо, то легко сообщение могут перехватить. Как и пуш, кстати. Со звонком же все в разы проще и намного выгодней.
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