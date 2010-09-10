Сообщение zevc » Сегодня, 19:53

Полгода думаем над тем, как отказаться от SMS-сообщений для подтверждения действий клиентом в приложении. Пробовали пуш, не зашло, многие их случайно отключают и потом сложности с подключением возникают. Звонок? Он вроде как дешевле…