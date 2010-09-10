Ремень

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремень

Сообщение klonik » Сегодня, 20:55

Купили новый ремень на компрессор, старый не выбросили – оставили сравнить. Оказалось, что если старые ремни делали с металлическим кордом, то новые полностью резиновые, намного мягче. Теперь вот думаем ставить или нет, вдруг этот ремень не подойдет?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремень

Сообщение zevc » Сегодня, 22:48

Да почему же, подойдет, только служить будет недолго. Ударные нагрузки резине на пользу не идут, готовьтесь, что менять теперь будете регулярно. Правда, если есть возможность, то можно в Беларуси в Минске через сайт https://xn----jtbajindixb.xn--90ais заказать нормальный ремень, с кордом. Только по телефону +375-29-739-93-03 сначала спросите, какой именно брать для вашей модели компрессора, чтобы не ошибиться.
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