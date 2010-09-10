Сообщение klonik » Сегодня, 20:55

Купили новый ремень на компрессор, старый не выбросили – оставили сравнить. Оказалось, что если старые ремни делали с металлическим кордом, то новые полностью резиновые, намного мягче. Теперь вот думаем ставить или нет, вдруг этот ремень не подойдет?