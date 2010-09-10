Ремень
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремень
Купили новый ремень на компрессор, старый не выбросили – оставили сравнить. Оказалось, что если старые ремни делали с металлическим кордом, то новые полностью резиновые, намного мягче. Теперь вот думаем ставить или нет, вдруг этот ремень не подойдет?
Re: Ремень
Да почему же, подойдет, только служить будет недолго. Ударные нагрузки резине на пользу не идут, готовьтесь, что менять теперь будете регулярно. Правда, если есть возможность, то можно в Беларуси в Минске через сайт https://xn----jtbajindixb.xn--90ais заказать нормальный ремень, с кордом. Только по телефону +375-29-739-93-03 сначала спросите, какой именно брать для вашей модели компрессора, чтобы не ошибиться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя