Защита клиентской базы
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Защита клиентской базы
Добрый день! Подскажите, а как-нибудь можно защитить клиентскую базу компании от проникновения хакеров и злоумышленников? Просто последнее время наблюдаю, что на многие компании есть такая атака и поэтому я за переживала за свою. Если вы знаете методы защиты, подскажите мне?
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