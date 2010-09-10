Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Добрый день! Подскажите, а как-нибудь можно защитить клиентскую базу компании от проникновения хакеров и злоумышленников? Просто последнее время наблюдаю, что на многие компании есть такая атака и поэтому я за переживала за свою. Если вы знаете методы защиты, подскажите мне?