Защита клиентской базы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2670
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Защита клиентской базы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Добрый день! Подскажите, а как-нибудь можно защитить клиентскую базу компании от проникновения хакеров и злоумышленников? Просто последнее время наблюдаю, что на многие компании есть такая атака и поэтому я за переживала за свою. Если вы знаете методы защиты, подскажите мне?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Защита клиентской базы

Сообщение klonik » Сегодня, 21:45

Здравствуйте, вам наверно нужно обратиться в компанию, которая предлагает такую услугу как пентест. На самом деле только так можно защитить данные компании. Потому что такой метод сможет выявить уязвимости в защите до того, как ими воспользуются хакеры или внутренние нарушители. Если вы боитесь за данные в своей компании, лучше обезопасить себя и воспользоваться услугами компании, которые предлагают пентест. На самом деле не так много компаний, которые предлагают такую услугу, но они есть. На самом деле пантест сможет найти точки входа в систему (сайт, сервер, API и т. д.), определит уязвимости в программном обеспечении, сетевых протоколах, логике авторизации, проверит защищённость паролей, доступов и конфигураций, оценит степень воздействия атаки на данные и работоспособность систем и многое другое.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя