Защита клиентской базы
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Защита клиентской базы
Добрый день! Подскажите, а как-нибудь можно защитить клиентскую базу компании от проникновения хакеров и злоумышленников? Просто последнее время наблюдаю, что на многие компании есть такая атака и поэтому я за переживала за свою. Если вы знаете методы защиты, подскажите мне?
Re: Защита клиентской базы
Здравствуйте, вам наверно нужно обратиться в компанию, которая предлагает такую услугу как пентест. На самом деле только так можно защитить данные компании. Потому что такой метод сможет выявить уязвимости в защите до того, как ими воспользуются хакеры или внутренние нарушители. Если вы боитесь за данные в своей компании, лучше обезопасить себя и воспользоваться услугами компании, которые предлагают пентест. На самом деле не так много компаний, которые предлагают такую услугу, но они есть. На самом деле пантест сможет найти точки входа в систему (сайт, сервер, API и т. д.), определит уязвимости в программном обеспечении, сетевых протоколах, логике авторизации, проверит защищённость паролей, доступов и конфигураций, оценит степень воздействия атаки на данные и работоспособность систем и многое другое.
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