Подскажите
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Подскажите
Кто сейчас ездит на китайских автомобилях? Мне бы хотелось знать ваше мнение по поводу китайских автомобилей. Читала много форумов, многие говорят, что лучше купить европейского производства автомобиль с пробегом. Чем покупать нового «китайца», что вы думаете насчет этого?
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