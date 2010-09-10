Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2670
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Кто сейчас ездит на китайских автомобилях? Мне бы хотелось знать ваше мнение по поводу китайских автомобилей. Читала много форумов, многие говорят, что лучше купить европейского производства автомобиль с пробегом. Чем покупать нового «китайца», что вы думаете насчет этого?
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