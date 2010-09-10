Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2670
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Кто сейчас ездит на китайских автомобилях? Мне бы хотелось знать ваше мнение по поводу китайских автомобилей. Читала много форумов, многие говорят, что лучше купить европейского производства автомобиль с пробегом. Чем покупать нового «китайца», что вы думаете насчет этого?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:51

Я вообще нормально отношусь к китайским автомобилям, ничего плохого на самом деле в них не вижу. Конечно, сейчас они многих привлекают к покупке, но и ценник у них если посмотреть немаленький. Если у вас есть возможность приобрести новый китайский автомобиль, то это на самом деле круто. Я вот не могу себе позволить купить новый автомобиль, поэтому пришлось купить бу авто китайского производства. Но, езжу на нем второй год и никаких проблем не было. Если честно, сейчас на нашем рынке и не так много хороших автомобилей из Европы осталось. Поэтому выбирают в большинстве случае только автомобили из Китая, потому что выбрать особо-то и не из чего. Так что я нормально отношусь к автомобилям из Китая и могу сказать, что автомобили как автомобили.
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