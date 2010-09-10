Ваши любимые моменты в крэш-играх
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Ваши любимые моменты в крэш-играх
Лично я обожаю победы над боссами, особенно когда они очень сложные. Кстати, это относится и к другим играм, для меня это очень занимательный процесс, который помимо прочего тренирует силу воли, что нужно доделать дело до конца, а не сдаться, если что-то идет не так. Я как раз после прочтения обзора на трилогию про Крэша на Crashgamblers https://crashgamblers.ru/ вспомнил, как я почти час не мог победить Кортекса в первой части.
Re: Ваши любимые моменты в крэш-играх
Все из-за этих бесячих электрошаров, которые не пропадали из поля зрения, а будто охотились за мной и усложняли процесс. Но я очень сотой гордился после того, как с сотой попытки все таки его победил. Какие у вас любимые моменты в крэш-играх?
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