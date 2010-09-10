Сообщение Buneyaz » Сегодня, 05:19

Все из-за этих бесячих электрошаров, которые не пропадали из поля зрения, а будто охотились за мной и усложняли процесс. Но я очень сотой гордился после того, как с сотой попытки все таки его победил. Какие у вас любимые моменты в крэш-играх?