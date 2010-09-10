Сообщение klonik » Сегодня, 15:16

Всем привет! Скажите, а реально ли сэкономить на оборудовании если установить устройства плавного пуска? Если вы разбираетесь в этом, подскажите пожалуйста. Что вы вообще насчет этого думаете, очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу.