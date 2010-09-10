Устройства плавного пуска
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Устройства плавного пуска
Всем привет! Скажите, а реально ли сэкономить на оборудовании если установить устройства плавного пуска? Если вы разбираетесь в этом, подскажите пожалуйста. Что вы вообще насчет этого думаете, очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
Re: Устройства плавного пуска
Привет, на самом деле у вас будет максимальная защита оборудования если вы установите устройства плавного пуска. Многие положительно сказываются насчет таких устройств. Потому что они устраняют перегрузки при старте. Устройства плавного пуска эффективно уменьшают пусковой ток, предотвращая повреждение кабелей, контакторов и двигателей. Также при их использовании уменьшает механический износ за счёт плавного нарастания скорости исключаются удары и вибрации, продлевая срок службы редукторов, шестерён и других узлов. Предотвращать аварийные остановки, так как интеллектуальное управление УПП позволяет быстро адаптироваться к условиям сети и предупреждать сбои. Как можно заметить преимуществ на самом деле очень много. Поэтому если есть возможность лучше всего установить такое устройство.
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