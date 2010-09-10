Посещения с поведенческими факторами

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2673
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Посещения с поведенческими факторами

Сообщение klonik » Вчера, 21:16

Здравствуйте, кто-нибудь из вас обращался за такой услугой как посещения с поведенческими факторами? Поделитесь своим опытом про поведенческие факторы? Можно самим справиться или лучше с этим вопросом обратиться в специализированную компанию?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2672
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Посещения с поведенческими факторами

Сообщение zevc » Вчера, 23:03

Лучше, конечно, обратиться в специализированную компанию. Потому что они могут правильно настроить посещения с поведенческими факторами. Насколько мне известно, нужно заходить в поисковике с разных компьютеров с разных ip и вводить именно запрос. Также при невозможности выполнения какого-то пункта, стараться каждый раз менять ip, чередовать браузеры, разрешение экрана, менять настройки браузеров, чистить все куки и настройки сайтов, возможно использовать разные ОС и многое другое. Только в таком случае можно добиться результата. На самом деле такое посещение лучше всего добиться, если обратиться в специализированную компанию. Специалисты уже прекрасно знают, чем заниматься и как лучше добиться, чтобы был результат от помещения с поведенческими факторами.
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