Сообщение klonik » Вчера, 21:16

Здравствуйте, кто-нибудь из вас обращался за такой услугой как посещения с поведенческими факторами? Поделитесь своим опытом про поведенческие факторы? Можно самим справиться или лучше с этим вопросом обратиться в специализированную компанию?