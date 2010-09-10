Аренда грязезащитных ковров
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Аренда грязезащитных ковров
У кого в Москве можно взять в аренду ковер для грязи при входе? Ведь, не хочется, чтобы грязь разлеталась по всему офису. Если вы знаете такую компанию, поделитесь со мной контактами. Кто может привозить ковры, а также и увозить грязные?
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