Аренда грязезащитных ковров

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда грязезащитных ковров

Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

У кого в Москве можно взять в аренду ковер для грязи при входе? Ведь, не хочется, чтобы грязь разлеталась по всему офису. Если вы знаете такую компанию, поделитесь со мной контактами. Кто может привозить ковры, а также и увозить грязные?
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