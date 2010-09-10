Аренда грязезащитных ковров
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Аренда грязезащитных ковров
У кого в Москве можно взять в аренду ковер для грязи при входе? Ведь, не хочется, чтобы грязь разлеталась по всему офису. Если вы знаете такую компанию, поделитесь со мной контактами. Кто может привозить ковры, а также и увозить грязные?
Re: Аренда грязезащитных ковров
Мы уже несколько лет грязезащитные ковры заказываем только на сайте https://deonclean.ru/. Эта компания предлагает ковры, которые способны собирать до 85 процентов грязи, сохраняя эстетичный вид интерьера и защищая напольные покрытия от негативных воздействий. Такая услуга, как аренда грязезащитных ковриков, предполагает использование изделий, изготовленных по специальным технологиям, благодаря которым они отличаются высоким качеством и долговечностью. Специалисты компании сами приезжают, заменяют ковры на новые, вам вообще заботиться по этому поводу не стоит. Кстати, вы на сайте можете рассчитать даже стоимость замены ковров. Очень удобно на самом деле и я вам не рекомендую игнорировать этот вопрос. Ведь всегда чистый офис располагает к себе клиентов. Поэтому стоит позаботиться о грязезащитных коврах.
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