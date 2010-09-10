Сообщение zevc » Сегодня, 12:49

У кого в Москве можно взять в аренду ковер для грязи при входе? Ведь, не хочется, чтобы грязь разлеталась по всему офису. Если вы знаете такую компанию, поделитесь со мной контактами. Кто может привозить ковры, а также и увозить грязные?