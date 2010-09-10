Грузоперевозки из Владивостока
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Грузоперевозки из Владивостока
Где вы заказываете обычно грузоперевозки из Владивостока?
Re: Грузоперевозки из Владивостока
Я сотрудничаю с ТК Твой Логист. Заказываем там на постоянной основе грузоперевозки из владивостока в Саратов. Расценки на перевозку грузов у них одни из самых низких которые нам удалось найти. Нравится что груз застрахован и привозят зачастую даже раньше срока.
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