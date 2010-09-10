Грузоперевозки из Владивостока

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Грузоперевозки из Владивостока

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 13:26

Где вы заказываете обычно грузоперевозки из Владивостока?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Грузоперевозки из Владивостока

Сообщение Радищева » 41 минуту назад

Я сотрудничаю с ТК Твой Логист. Заказываем там на постоянной основе грузоперевозки из владивостока в Саратов. Расценки на перевозку грузов у них одни из самых низких которые нам удалось найти. Нравится что груз застрахован и привозят зачастую даже раньше срока.
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