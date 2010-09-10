Ноутбук

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2675
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ноутбук

Сообщение zevc » Сегодня, 18:49

Хочу купить ноутбук Осио, подскажите какую модель лучше всего купить? Буду очень рада, если вы мне порекомендуете, где вообще можно купить такие ноутбуки. Может, кто-то недавно покупал, как вам по качеству? Для работы подойдет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2675
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ноутбук

Сообщение klonik » 18 минут назад

Если честно, мне кажется, для работы подойдет любой ноутбук, лишь бы только память была неплохая и смог тянуть он все программы. Я вам советую ноутбук этого бренда посмотреть у hot-20. Этот интернет-магазин предлагаем купить ноутбуки OSiO в HOT20. В этом интернет-магазине предложен большой выбор моделей известного российского бренда. Можно сказать, что это новинка на российском рынке. Я думаю, что вы сможете здесь выбрать для себя оптимальный вариант ноутбука как по стоимости, так и по техническим характеристикам. Я вам советую обратиться к консультанту магазина, и он вам обязательно поможет с выбором. А так отзывы об этом ноутбуке очень даже неплохие.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей