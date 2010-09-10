Ноутбук
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ноутбук
Хочу купить ноутбук Осио, подскажите какую модель лучше всего купить? Буду очень рада, если вы мне порекомендуете, где вообще можно купить такие ноутбуки. Может, кто-то недавно покупал, как вам по качеству? Для работы подойдет?
Re: Ноутбук
Если честно, мне кажется, для работы подойдет любой ноутбук, лишь бы только память была неплохая и смог тянуть он все программы. Я вам советую ноутбук этого бренда посмотреть у hot-20. Этот интернет-магазин предлагаем купить ноутбуки OSiO в HOT20. В этом интернет-магазине предложен большой выбор моделей известного российского бренда. Можно сказать, что это новинка на российском рынке. Я думаю, что вы сможете здесь выбрать для себя оптимальный вариант ноутбука как по стоимости, так и по техническим характеристикам. Я вам советую обратиться к консультанту магазина, и он вам обязательно поможет с выбором. А так отзывы об этом ноутбуке очень даже неплохие.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей