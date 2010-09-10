Сообщение zevc » Сегодня, 18:49

Хочу купить ноутбук Осио, подскажите какую модель лучше всего купить? Буду очень рада, если вы мне порекомендуете, где вообще можно купить такие ноутбуки. Может, кто-то недавно покупал, как вам по качеству? Для работы подойдет?