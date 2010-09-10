Обучение
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Обучение
Ищу для себя вариант обучения на мастера по маникюру. Курсов очень много, есть базовые, есть узкоспециализированные. Ведут как топовые мастера, так и в школы набор есть. Что посоветуете выбрать? По отзывам смотрю, много где пишут, что после обучения так и не умеешь пилить ногти, не говоря уж про все остальное.
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