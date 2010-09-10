Обучение
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Обучение
Ищу для себя вариант обучения на мастера по маникюру. Курсов очень много, есть базовые, есть узкоспециализированные. Ведут как топовые мастера, так и в школы набор есть. Что посоветуете выбрать? По отзывам смотрю, много где пишут, что после обучения так и не умеешь пилить ногти, не говоря уж про все остальное.
Re: Обучение
Я за школу, которая после обучения выдаст диплом. Причем не такой, который на бумаге с красивыми словами, а официальный, на базе диплома об имеющемся у вас образовании. Вы у них v-prof.ru можете посмотреть, очень неплохая школа. Мастер, который сам делает хорошие работы, мне доверия в плане обучения не внушает. Каждому своя техника подходит, нужно выбирать, а не тупо копировать кого-то.
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