Сообщение zevc » Вчера, 21:24

Ищу для себя вариант обучения на мастера по маникюру. Курсов очень много, есть базовые, есть узкоспециализированные. Ведут как топовые мастера, так и в школы набор есть. Что посоветуете выбрать? По отзывам смотрю, много где пишут, что после обучения так и не умеешь пилить ногти, не говоря уж про все остальное.