Обучение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2675
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обучение

Сообщение zevc » Вчера, 21:24

Ищу для себя вариант обучения на мастера по маникюру. Курсов очень много, есть базовые, есть узкоспециализированные. Ведут как топовые мастера, так и в школы набор есть. Что посоветуете выбрать? По отзывам смотрю, много где пишут, что после обучения так и не умеешь пилить ногти, не говоря уж про все остальное.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2676
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обучение

Сообщение klonik » Вчера, 22:48

Я за школу, которая после обучения выдаст диплом. Причем не такой, который на бумаге с красивыми словами, а официальный, на базе диплома об имеющемся у вас образовании. Вы у них v-prof.ru можете посмотреть, очень неплохая школа. Мастер, который сам делает хорошие работы, мне доверия в плане обучения не внушает. Каждому своя техника подходит, нужно выбирать, а не тупо копировать кого-то.
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