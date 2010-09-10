Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?
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Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?
Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?
Re: Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?
А о чем собственно говорить? Просто дешево и удобно. Вот https://www.business-gazeta.ru/article/667907 читайте. Лично пользуюсь и очень довольна.
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