Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2677
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2676
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Преимущества экспресс-прачечных не подскажите?

Сообщение zevc » Сегодня, 16:20

А о чем собственно говорить? Просто дешево и удобно. Вот https://www.business-gazeta.ru/article/667907 читайте. Лично пользуюсь и очень довольна.
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