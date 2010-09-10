Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Девочки, поделитесь опытом, как вы освежаете атмосферу в доме? Последнее время замечаю, что у нас в квартире какой-то застоявшийся воздух, особенно после готовки. Пробовала свечи и освежители, но эффект кратковременный. Может, есть какие-то секреты создания приятной атмосферы на длительное время?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:32

Привет! Я раньше тоже мучилась с этой проблемой, пока не открыла для себя ароматическую диффузию! Обычные освежители воздуха - это временное решение, которое часто содержит химию. Я полностью преобразила атмосферу в нашей квартире, когда нашла качественный парфюм для дома и офиса, где представлены натуральные композиции без аллергенов. Секрет в том, что хороший аромат должен раскрываться постепенно и держаться долго. Я расставила диффузоры в разных комнатах с ароматами, соответствующими назначению помещения: для кухни - цитрусовые, для спальни - лаванда и ваниль.
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