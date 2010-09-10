Подскажите
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Подскажите
Девочки, поделитесь опытом, как вы освежаете атмосферу в доме? Последнее время замечаю, что у нас в квартире какой-то застоявшийся воздух, особенно после готовки. Пробовала свечи и освежители, но эффект кратковременный. Может, есть какие-то секреты создания приятной атмосферы на длительное время?
Re: Подскажите
Привет! Я раньше тоже мучилась с этой проблемой, пока не открыла для себя ароматическую диффузию! Обычные освежители воздуха - это временное решение, которое часто содержит химию. Я полностью преобразила атмосферу в нашей квартире, когда нашла качественный парфюм для дома и офиса, где представлены натуральные композиции без аллергенов. Секрет в том, что хороший аромат должен раскрываться постепенно и держаться долго. Я расставила диффузоры в разных комнатах с ароматами, соответствующими назначению помещения: для кухни - цитрусовые, для спальни - лаванда и ваниль.
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