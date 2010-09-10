Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Девочки, поделитесь опытом, как вы освежаете атмосферу в доме? Последнее время замечаю, что у нас в квартире какой-то застоявшийся воздух, особенно после готовки. Пробовала свечи и освежители, но эффект кратковременный. Может, есть какие-то секреты создания приятной атмосферы на длительное время?