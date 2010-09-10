Сообщение zevc » Сегодня, 14:05

Девочки, кто-нибудь ездил отдыхать в Ялту? Скажите, в каком отеле останавливались? Очень хочется мне съездить отдохнуть, но не знаю где остановиться. Хочется, чтобы стоимость невысокая была и условия хорошие. В общем, подскажите, если вы знаете хороший отель.