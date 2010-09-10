Отель в Ялте

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель в Ялте

Сообщение zevc » Сегодня, 14:05

Девочки, кто-нибудь ездил отдыхать в Ялту? Скажите, в каком отеле останавливались? Очень хочется мне съездить отдохнуть, но не знаю где остановиться. Хочется, чтобы стоимость невысокая была и условия хорошие. В общем, подскажите, если вы знаете хороший отель.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель в Ялте

Сообщение klonik » Сегодня, 17:41

Могу вам предложить номер взять в Левант. Это трехзвездочный отель в Ялте. Отдыхала первый раз в Ялте и мне очень понравилось, хочу даже сюда еще вернуться. Хочу отметить, что впечатления остались самые лучшие. Персонал вежливый, всегда приветливый и можно обратиться по любому вопросу. В номере чисто, комфортно и очень уютно, а вид просто завораживает. Полотенца белоснежные, белье постельное качественное, матрас на кровати тоже отличный. Полотенца меняют каждый день, уборка каждый день, постель меняют через 3 дня. Есть бассейн, он чистый (убирают ежедневно), теплый, есть две зоны гидромассажа. Но, мы в основном ходили к морю, потому что оно в шаговой доступности и видно даже из номера отеля.
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